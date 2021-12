Non ce l’ha fatta l’operaio travolto da un sollevatore a Sabbio Chiese

(red.) Purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere l’operaio 37enne residente in Brianza che mercoledì pomeriggio intorno alle 17 è rimasto ferito dopo essere stato urtato dalla ruota di un carrello sollevatore in un capannone della Bertoli Costruzioni di via Paline a Sabbio Chiese.

Dopo l’infortunio era stato trasferito con l’eliambulanza all’Ospedale Civile di Brescia, dove è spirato nel pomeriggio di giovedì.

La vittima si trovava in un punto cieco rispetto al manovratore e dava le spalle alla macchina operatrice Manitou: per questa tragica circostanza nessuno s’è accorto del pericolo finché una ruota del sollevatore ha travolto l’operaio.