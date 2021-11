Palazzolo, cade dal tetto di un capannone: operaio in ospedale

(red.) Ennesimo grave infortunio sul lavoro questo martedì nella nostra provincia, a Palazzolo sull’Oglio, dove un operaio è caduto dal tetto del capannone di una ditta di pelletteria situata in via Valena 15, dove era impegnato in lavori di manutenzione.

Il ferito, B.M., ha 43 anni ed è dipendente di una ditta esterna. Gli sono stati riscontrati traumi in varie parti del corpo, in particolare all’anca e al bacino. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero. Sul posto anche l’automedica, un’ambulanza e i carabinieri.