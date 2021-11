Calcinato, trattore si ribalta nel fosso: ferito19enne

(red.) Il trattore che stava guidando si è ribaltato nella roggia e il ragazzo è rimasto sotto, schiacciato. Un grave incidente agricolo si è verificato nella tarda mattinata di questo martedì a Calcinato, dove C.M., un ragazzo di 19 anni, è stato schiacciato dal mezzo sul quale stava lavorando, che si è cappottato in un fosso in località Gazzo. Il 19enne stava ripulendo i detriti di vegetazione e le sterpaglie dal piccolo corso d’acqua.

La dinamica esatta dell’incidente è in corso di chiarimento. L’allarme è stato lanciato dal fratello del giovane che è intervenuto per liberarlo. I soccorritori del 118 hanno trasportato la vittima con l’elicottero alla Poliambulanza di Brescia in codice rosso. Il ragazzo, che non ha mai perso conoscenza, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato traumi da schiacciamento all’addome, al bacino e alla schiena. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Lonato.