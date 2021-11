Operaio bresciano 46enne perde la vita nel Milanese

(red.) Un operaio bresciano di 46 anni, residente a Malonno in Valle Camonica ha perso la vita a causa dell’ennesimo infortunio sul lavoro, questa volta provocato dal cedimento di uno scavo al quale stava lavorando con i colleghi a Rodano, in provincia di Milano.

Fabrizio Franzinelli era dipendente di una ditta che stava effettuando uno scavo per ospitare delle tubazioni in via Papa Giovanni XXIII, nella zona industriale del paese.

All’improvviso, mentre gli operai stavano provvedendo alla rimozione delle paratie di sostegno dello scavo, per cause in corso di accertamento il terreno è franato seppellendo il 46enne bresciano sotto due metri di terriccio.

I colleghi di lavoro hanno lanciato l’allarme provvedendo anche a recuperare il corpo utilizzando un escavatore che si trovava sul posto. Purtroppo però per Fabrizio Franzinelli era troppo tardi e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.