Brandico, mano schiacciata nel macchinario: grave 32enne

(red.) Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di venerdì 12 novembre in una azienda di Brandico (Brescia), la Lumenflon, ditta di casalinghi in via Luigi Einaudi.

Poco dopo le 9 è stata inviata una richiesta di soccorso al 118 per un operaio 32enne, A.B. le sue iniziali, che ha riportato lo schiacciamento di una mano, rimasta incastrata in un macchinario a cui stava lavorando. L’uomo è stato trasportato in elicottero in codice rosso al Civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi sull’incidente i carabinieri e gli operatori di Ats.