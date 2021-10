Bassa bresciana

Gambara, operaio incastrato nel macchinario

Momenti di paura alla Nba Batterie di via Mantova dove un addetto è rimasto bloccato in un macchinario a cui stava lavorando. E' stato portato in ospedale con un codice giallo.

(red.) Infortunio sul lavoro, martedì 26 ottobre a Gambara, nel bresciano. Un operaio 32enne della Nba batterie è rimasto incastrato con la testa in un macchinario a cui stava lavorando. Inizialmente le sue condizioni sono apparse gravi e sul piazzale della ditta di via Mantova è atterrata anche l’eliambulanza da Brescia: i soccorritori hanno valutato le condizioni dell’addetto che aveva perso i sensi, classificandole come un codice giallo. Il ferito è stato trasferito con l’elicottero al Civile di Brescia, dove è stato posto sotto osservazione. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’operaio sia rimasto incastrato nel macchinario all’altezza del tronco: i colleghi hanno immediatamente azionato il blocco della macchina e liberato il collega. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gambara, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Ats per ricostruire la dinamica dell’infortunio.