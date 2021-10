Travagliato, all’ospedale operaio ferito nella vetreria

(red.) Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primissimo pomeriggio di questo venerdì in una vetreria con sede in via Mulini a Travagliato, la Po.Lo.Glass. L’uomo, 44 anni, sarebbe stato urtato dal carroponte, cadendo a terra e riportando traumi addominali e al torace.

L’operaio è stato soccorso dai lavoratori presenti in ditta, che hanno lanciato l’allarme. Il ferito è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Carabinieri della compagnia di Chiari e i tecnici della sicurezza del lavoro di Ats Brescia.