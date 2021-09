Capovalle, cade dalla scala: ferito un operaio 30enne

(red.) Grave infortunio sul lavoro a Capovalle, nel bresciano, nella giornata di giovedì 16 settembre.

Un operaio 30enne residente a Borgo Chiesa e dipendente della ditta Salvadori, è precipitato da una scala mentre stava effettuando alcuni lavori all’interno di un cantiere per la costruzione di una stalla, in contrada Zumiè.

Il giovane, per cause al vaglio dei tecnici del Dipartimento di prevenzione e sicurezza sui posto di lavoro e dei carabinieri di Idro, intervenuti per i rilievi, è caduto mentre si trovava su una scala a pioli.

Immediatamente soccorso dai colleghi che hanno allertato il 118, il 30enne è sempre rimasto cosciente anche se il forte trauma subito ha poi richiesto, in via precauzionale, l’intervento dell’elisoccorso da Brescia che ha trasportato il ferito, in codice rosso, al Civile.