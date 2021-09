E’ morto il 76enne di Calcinato ustionato in una fabbrica del Trentino

(red.) Non ce l’ha fatta il più anziano dei due lavoratori bresciani investiti martedì scorso da una fiammata mentre si trovavano impegnati in un controllo della cisterna di gpl e delle valvole di un impianto all’interno della Metallurgica Ledrense, un’azienda di Tiarno di Sopra, in Valle di Ledro in Trentino. La vittima è il 76enne titolare di una ditta di Calvagese della Riviera, ma è residente a Calcinato.

Quando è avvenuta l’esplosione che ha provocato la fiammata, l’uomo si trovava in compagnia di un suo dipendente di 49 anni, anche lui gravemente ustionato a un braccio e al collo. Il 76enne aveva riportato ustioni sul 40% del corpo ed era stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’Istituto Gaslini di Genova, dove è spirato nel pomeriggio di sabato.