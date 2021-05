Muore in cantiere a Como, processo per impresa che non “riconosceva” operaio

(red.) Vittima di un tragico infortunio sul lavoro per i familiari e il sindacato che sta portando avanti la battaglia. Un intruso, invece, per l’impresa che stava lavorando in quel posto in cui l’operaio ha perso la vita. Si parla di Zyber Curri, 48 anni e originario del Kosovo, residente con la moglie e quattro figli da anni a Edolo, in Valcamonica, deceduto il 12 dicembre del 2018 in Val Cavargna, in provincia di Como. Sul luogo erano in corso i lavori di costruzione di un impianto idroelettrico e tra le aziende c’era anche la Edilnova di Sondrio per la quale lavorava anche Curri. Ma quel giorno l’operaio era scivolato sul terreno ghiacciato facendo un volo di decine di metri e finendo in una scarpata dove perse la vita.

Negli istanti successivi alla tragedia, alcuni addetti dell’impresa avevano rivelato a chi indaga – la procura di Como – che l’uomo si sarebbe intrufolato nel cantiere. Di fatto, sarebbe rimasto un tragico infortunio sul lavoro mai verificato, ma ora si è arrivati a una svolta nel momento in cui il processo sarà celebrato. Con l’aiuto del sindacato si è riusciti a verificare che il 48enne era operaio e quel giorno lavorava per conto della ditta. L’udienza preliminare che ha portato alla sbarra cinque imputati si è celebrata nei giorni precedenti a lunedì 31 maggio.