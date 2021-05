Castenedolo, giovane operaio precipita da un muretto: soccorso

(red.) Ieri mattina, giovedì 20 maggio, un operaio di 26 anni è rimasto vittima di un infortunio mentre stava lavorando, per conto di un’impresa esterna, nel magazzino merci di un supermercato di Castenedolo, in via Martorello, nell’hinterland bresciano. L’allerta al 112 è scattata dopo le 11 nel momento in cui il giovane addetto è precipitato da un muretto alto un paio di metri e sbattendo la testa a terra.

Per fortuna non ha mai perso conoscenza, ma sul posto si sono mossi per accertamenti gli operatori del soccorso, i carabinieri della stazione locale e anche i tecnici dell’Ats di Brescia. Il giovane operaio è stato poi caricato a bordo di un’ambulanza e condotto per precauzione alla Poliambulanza di Brescia.