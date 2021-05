Brescia, colpito dal carico sul furgone: operaio soccorso in via Bormioli

(red.) Nella mattina di ieri, martedì 11 maggio, un operaio di 40 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in via Bormioli a Brescia, in città. E’ successo pochi minuti prima delle 10 quando sembra che l’addetto stesse caricando del materiale a bordo di un furgone. Ma a un certo punto un attrezzo pesante sarebbe scivolato dal resto del carico colpendo l’uomo a una gamba. Subito sono scattati i soccorsi facendo intervenire l’automedica, un’ambulanza di Brescia Soccorso, gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici dell’Ats per ricostruire la dinamica dell’infortunio. L’operaio è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.