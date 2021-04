Montichiari, cade colonna e ferisce un operaio: portato al Civile

(red.) L’altro pomeriggio, sabato 17 aprile, un operaio di 29 anni è rimasto ferito in un grave infortunio sul lavoro in un’azienda alla Fascia d’Oro di Montichiari, nella bassa bresciana. Erano le 14,30 quando l’addetto era impiegato nelle vicinanze di una pesante colonna metallica da mezza tonnellata che all’improvviso è caduta. L’operaio è riuscito in qualche modo a svincolarsi, ma è rimasto ferito a un braccio e a una gamba.

Le sue urla di dolore hanno attirato l’attenzione degli altri colleghi facendo allertare i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza insieme ai carabinieri della stazione locale per ricostruire la dinamica dell’infortunio e i funzionari dell’Ats. Il giovane operaio è stato portato all’ospedale Civile di Brescia dove ha riportato fratture al braccio e a una caviglia e incassando una prognosi di due mesi.