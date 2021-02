Infortunio in un cantiere stradale a Villanuova S/C: muore operaio di Bedizzole

(red.) Aveva 51 anni ed era residente a Bedizzole l’operaio che nel pomeriggio di questo giovedì 18 febbraio ha perso la vita a Villanuova Sul Clisi in un cantiere lungo la via Romana. Sul posto si stavano posando dei cavi elettrici e una squadra era al lavoro.

L’uomo si trovava all’interno dello scavo quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito dalla benna di un escavatore in movimento. I compagni di lavoro hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri. Inutili però tutti i tentativi di rianimare la vittima.