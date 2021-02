Roé Volciano, elettricista cade lavorando in azienda: è grave

(red.) Ieri mattina, lunedì 1 febbraio, un elettricista di 51 anni dipendente di una ditta esterna è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre operava all’esterno di un magazzino dell’azienda “Stip” di via Brescia a Roé Volciano, in Valsabbia. E’ successo intorno alle 10,30 quando l’addetto si trovava a un’altezza di circa tre metri e a un certo punto avrebbe perso l’equilibrio finendo a terra e sbattendo la testa. Subito gli altri operai che erano sul posto hanno avvisato la direzione per allertare i soccorsi.

Sul luogo della caduta sono giunte l’automedica, un’ambulanza da Roé Volciano e anche l’elicottero proveniente da Bergamo. Presenti anche i tecnici dell’Ats di Brescia e i carabinieri della compagnia di Salò per ricostruire la dinamica dell’infortunio. L’elettricista, in gravi condizioni, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove i medici si sono riservati la prognosi.