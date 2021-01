Rezzato, padre di quattro figli muore schiacciato dalla ghiaia

(red.) Un operaio di 44 anni è morto nel pomeriggio di questo lunedì 25 gennaio in una cava di ghiaia a Rezzato. A bordo di un escavatore l’uomo stava manovrando un carico di ghiaia quando, per cause in corso d’accertamento, il materiale che stava movimentando lo ha travolto, schiacciandolo.

Secondo le testimonianze dei colleghi di lavoro, quando si è verificata la tragedia l’operaio era da solo. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. La vittima lascia la moglie e quattro figli.