Rodengo Saiano, operaio colpito al volto da un pezzo: soccorso

(red.) Questa mattina, lunedì 18 gennaio, intorno alle 9 un operaio di 44 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in via Stacca a Rodengo Saiano, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo all’interno della Metra dove l’addetto sembra che sia stato colpito al volto da un pezzo di alluminio proveniente da un macchinario. A causa di quel colpo, l’operaio ha riportato un trauma cranico e inducendo i colleghi ad allertare i soccorsi.

Sul posto si sono mosse l’automedica e due ambulanze, oltre ai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia per ricostruire l’accaduto e i tecnici dell’Ats di Brescia per capire se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate. L’operaio è stato quindi trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.