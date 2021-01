Rovato, operaio si infortuna al pastificio. Sue condizioni non gravi

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 8 gennaio, un operaio di 54 anni è rimasto vittima di un infortunio, per fortuna non grave, all’interno di uno stabilimento lavorativo a Rovato, nel bresciano. E’ successo intorno alle 14,30 al Pastificio Zara di via XXV Aprile dove l’addetto era impegnato nell’attività.

A un certo punto sarebbe caduto riportando lesioni. I colleghi che erano con lui hanno subito allertato i soccorsi facendo arrivare sul posto due ambulanze da Bornato e Brescia, oltre ai carabinieri della compagnia di Chiari e anche i tecnici dell’Asst della Franciacorta. L’operaio è stato poi portato in ospedale.