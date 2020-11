Cazzago, stritolato tra camion e ruspa nel cantiere. Chi è la vittima

(red.) Si chiamava Cristian Gritti, di 42 anni e residente con due figli di 10 e 7 anni a Carobbio degli Angeli, in provincia di Bergamo, la vittima dell’assurdo infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina, lunedì 9 novembre, sulla strada provinciale 19 a Cazzago San Martino, in Franciacorta, nel bresciano. Sul posto è presente un cantiere per l’ampliamento della carreggiata e ieri mattina, mentre il 42enne raggiungeva l’area di lavoro, un escavatore stava muovendo della terra. A quel punto, intorno alle 10,30, sembra che il bergamasco fosse sceso dal mezzo pesante, mentre la ruspa ha urtato in retromarcia lo stesso camion.

Tuttavia, nel mezzo è rimasto l’imprenditore, stritolato all’altezza dello sterno. Subito sono scattati i soccorsi, ma non c’era stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Chiari e Brescia con quelli della stazione di Cazzago si sono occupati delle indagini insieme all’Ats. Presente sul posto anche la Scientifica per approfondire i dettagli della tragedia.

L’autista che conduceva la ruspa, un 35enne di Provaglio d’Iseo, è attualmente indagato per omicidio colposo come atto dovuto. La salma del giovane imprenditore, che gestiva la società con il fratello, è stata ricomposta all’ospedale Civile di Brescia e oggi, martedì 10 novembre, tornerà a Carobbio dove è stata allestita la camera ardente. Con Cristian Gritti salgono a 35 le vittime da infortunio sul lavoro nel bresciano dall’inizio del 2020.