Iseo, grave agricoltore schiacciato dal trattore

(red. ) Il suo trattore si è ribaltato nella scarpata e lui è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo, riportando gravi ferite. Ennesimo incidente sul lavoro in agricoltura a Iseo, in provincia di Brescia, nella mattina di questo giovedì 20 agosto quando un uomo di 40 anni è rimasto sotto il suo trattore in un campo di via Bonomelli, nella parte alta del capoluogo Sebino, riportando lesioni molto serie. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia con l’elicottero.

L’allarme è scattato attorno alle 7,45 dopo che la vittima dell’incidente che stava lavorando nel suo terreno è rimasta sotto il proprio trattore che si è ribaltato in una scarpata di circa tre metri. L’agricoltore ha avuto le gambe schiacciate senza potersi muovere per circa un’ora, prima che una persona di passaggio si accorgesse dell’incidente e avvisasse i soccorsi.

L’uomo è sempre rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118, con un’ambulanza e un’automedica e i vigili del fuoco. Vista la gravità delle condizioni è decollato anche un mezzo dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito al Civile. Indagano i carabinieri della locale stazione.