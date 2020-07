Paderno, pressa casca addosso a un operaio. Soccorso in elicottero

(red.) Ieri mattina, giovedì 23 luglio, un giovane operaio di 27 anni è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro all’interno di una fabbrica a Paderno Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 9,30 in un’azienda di via Croce Cascina, nella zona industriale del paese, quando l’addetto si stava occupando di muovere, attraverso un carro ponte sospeso in aria, una pressa da stampaggio da montare in un macchinario.

Ma a un certo punto, per cause da accertare, dalla morsa è uscito un pistone del peso di qualche quintale che ha colpito alla testa e al collo lo sfortunato operaio. Il giovane, che perdeva molto sangue a causa dell’infortunio, è finito a terra e subito sono scattati i soccorsi.

Sul posto si sono mosse l’automedica e un’ambulanza da Ospitaletto, ma anche l’elicottero che ha trasportato l’addetto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. I medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto e la ricostruzione dell’infortunio indagano i tecnici dell’azienda socio sanitaria della Franciacorta e i carabinieri di Chiari.