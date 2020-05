Desenzano, precipita da palazzo in ristrutturazione. Grave operaio

(red.) Questa mattina, venerdì 29 maggio, un operaio di 50 anni è rimasto vittima di un drammatico infortunio sul lavoro a Desenzano del Garda, nel bresciano. E’ successo intorno alle 9 nel momento in cui l’addetto, un operaio edile, stava lavorando all’interno di un’area da cantiere dove si sta ristrutturando una palazzina in via Pola. A un certo punto, per cause da accertare, l’uomo è precitato da uno dei terrazzi che si stanno allestendo.

Il tonfo a terra è stato fragoroso e subito i colleghi di lavoro che hanno compreso la gravità dell’accaduto hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Desenzano, l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano, l’elicottero da Brescia e i funzionari dell’azienda socio sanitaria del Garda. L’operaio, che pare essere in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso in volo alla Poliambulanza di Brescia.