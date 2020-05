Isorella, agricoltore colpito da un animale: soccorso in elicottero

(red.) Questa mattina, lunedì 25 maggio, intorno alle 8 un uomo di 61 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre operava all’interno di una stalla tra le campagne di Isorella, nella bassa bresciana. E’ successo in via Morengo nel momento in cui l’uomo, un agricoltore, stava pulendo le aree dove sono ricoverati alcuni animali. A un certo punto una delle bestie, un toro, avrebbe avuto uno scatto improvviso colpendo l’addetto.

Chi era presente alla stalla ha subito allertato i soccorsi al 112 facendo muovere sul posto l’automedica, un’ambulanza da Calvisano, ma anche l’elicottero da Brescia, i tecnici dell’azienda socio sanitaria del Garda e i carabinieri della compagnia di Desenzano. L’agricoltore è stato imbarcato sul velivolo e trasportato in codice giallo all’ospedale Civile.