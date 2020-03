Bassano Bresciano, operaio cade dal tetto. Quasi illeso

(red.) Ieri mattina, martedì 10 marzo, un operaio di 54 anni dipendente di un’azienda che si occupa di costruire aree impermeabili sulle coperture dei capannoni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a Bassano Bresciano, in provincia. E’ successo in un impianto industriale di via Brescia dove l’addetto era impegnato sul tetto per alcuni lavori di manutenzione.

A un certo punto, muovendosi sulla copertura, un lucernario non ha retto il peso ed è franato facendo volare l’operaio per circa 5 metri. Subito sono scattati i soccorsi facendo muovere un’ambulanza, l’elicottero (che poi non è servito) e i carabinieri della compagnia di Verolanuova che hanno ricostruito la dinamica. Per fortuna l’addetto è rimasto quasi illeso, anche perché nella caduta è finito su del materiale che ha attutito il colpo. L’operaio è stato trasportato all’ospedale di Manerbio.