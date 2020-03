Guidizzolo (Mn), moviere bresciano muore travolto da un camion

(red.) Ieri mattina, mercoledì 4 marzo, un operaio bresciano di 55 anni è rimasto vittima di un tragico infortunio sul lavoro in provincia di Mantova. E’ successo intorno alle 9,30 sulla provinciale tra Cavriana e Guidizzolo quando l’addetto, Donato Greco residente a Pozzolengo, è stato chiamato a muoversi in mezzo alla carreggiata per regolare il traffico.

Sul posto, in località Selvarizzo, si trova un cantiere per costruire la nuova tangenziale di Guidizzolo ed era stato disposto un transito a senso unico alternato. Ma l’autotrasportatore di un camion non si sarebbe accorto del restringimento del tratto di strada e ha travolto il moviere bresciano, finito a una decina di metri di distanza dal punto dell’impatto.

Gli altri colleghi di lavoro, che hanno assistito al drammatico investimento, hanno allertato i soccorsi facendo muovere l’elicottero, i tecnici dell’Ats Val Padana di Guidizzolo e i carabinieri di Volta Mantovana per gestire il traffico. Ma per Donato Greco non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. L’uomo lascia la moglie e due figlie.