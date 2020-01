Infortuni sul lavoro nel 2019, Brescia seconda in Italia dopo Roma

(red.) Sono numeri allarmanti sul fronte degli incidenti avvenuti sul luogo di lavoro nel bresciano quelli elencati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre e dall’Inail e riportati da Bresciaoggi. In media nel bresciano si registra una vittima ogni settimana se si tiene conto non solo dei morti sul posto di lavoro, ma anche quelli colpiti nel tragitto tra casa e i luoghi dove sono occupati. Nel 2019 appena concluso, solo dicembre nella nostra provincia non ha visto drammi, mentre con le sue 26 vittime su un totale di 997 in tutta Italia, il territorio si pone al secondo posto dopo Roma (47).

E anzi sarebbero 34 inserendo proprio quelli che hanno perso la vita nei viaggi di lavoro. Da dieci anni non si registravano dati così preoccupanti nel bresciano, tanto da raggiungere il podio della mortalità. L’ultima volta era stato proprio nel 2010 con 17 vittime e il poco onorevole terzo posto a livello nazionale. E a questo si aggiunge il fatto che, in rapporto agli occupati, nel bresciano le morti bianche sono maggiori rispetto al resto d’Italia.

Gli infortuni sul lavoro, insomma, non si sono ridotti, ma anzi sono aumentati e nel bresciano si registrano due episodi ogni ora come media. Tanto che nel 2019, nei primi sette mesi sono stati denunciati 9.970 infortuni contro i 9.930 dello stesso periodo del 2018.