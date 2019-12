Milano, precipita in cantiere. Grave elettricista di Erbusco

(red.) Lo scorso mercoledì mattina 18 dicembre un elettricista 37enne bresciano di Erbusco è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere a Milano. E’ successo in via Del Sarto quando l’uomo, Simone Lussignoli, stava operando in un’area dove si stanno costruendo delle villette e zone residenziali. A un certo punto, per cause da accertare, mentre si trovava al terzo piano di uno stabile in costruzione è precipitato per alcuni metri.

Subito è stato soccorso e condotto all’ospedale Niguarda di Milano dove le sue condizioni restano gravi. Sposato e con una bambina, è conosciuto nel panorama degli alpini della bassa bresciana occidentale facendo parte del gruppo di Erbusco dal 2001 e consigliere dal 2005.