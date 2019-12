Rezzato, operaio 30enne colpito ai piedi da barre acciaio

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 17 dicembre, un operaio di 30 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in un’azienda di Rezzato, nel bresciano. E’ successo intorno alle 13,30 quando l’addetto, dipendente di un’impresa esterna, stava operando all’interno della fabbrica Cremaschi Granulati, per effettuare dei lavori di manutenzione.

Così stava muovendo delle barre di acciaio, ma a un certo punto è stato colpito ai piedi da alcune di queste. Subito sono scattati i soccorsi facendo intervenire sul posto un’ambulanza da Nuvolento e l’automedica, oltre ai carabinieri della stazione di Rezzato per accertare la dinamica. Presenti anche i tecnici dell’Ats di Brescia per tutte le verifiche del caso. L’operaio è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.