Pompiano, operaio muore incastrato nella piattaforma impazzita

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 dicembre, un operaio di 52 anni è rimasto vittima di un tragico infortunio sul lavoro a Zurlengo di Pompiano, nella bassa bresciana. E’ accaduto tutto intorno alle 13,30 quando Antonio Alfieri, napoletano di origine, ma residente da anni a Dalmine, in provincia di Bergamo, aveva appena ripreso il lavoro dopo la pausa pranzo. Per conto di un’impresa brianzola era impegnato a installare i cavi della fibra ottica nel sottotetto di un’abitazione al civico 9 di via San Giovanni Battista. Così era entrato nel cestello della piattaforma aerea e aveva azionato i comandi per raggiungere la quota a circa 5 metri di altezza dove operare.

Ma qualcosa non avrebbe funzionato, tanto che il cestello ha proseguito la corsa impazzita verso l’alto senza la possibilità di fermarlo. Tanto da finire contro il tetto dell’edificio e sotto il quale lo sfortunato operaio è rimasto incastrato con la testa. Il collega che era impegnato con lui nei lavori e che dal basso stava controllando che tutto procedesse bene è stato allertato da una residente del palazzo e ha compreso che qualcosa non andava. Quindi, si era arrampicato lungo il braccio meccanico fino a raggiungere il 52enne che ormai era rimasto inerme e morendo sul colpo.

L’addetto ha allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Orzinuovi, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche i funzionati della Medicina del Lavoro dell’azienda socio sanitaria della Franciacorta per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Nel frattempo la salma dell’operaio è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia. L’uomo, che da anni lavorava nel settore e conosceva ogni segreto, operando ora anche con nuove attrezzature, compresa la piattaforma aerea, lascia la moglie e due figli.