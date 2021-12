Gruppo Athesis, Massimo Mamoli direttore de L’Arena dal 15 dicembre

(red.) L’annunciato cambio alla direzione del quotidiano veronese L’Arena (appartenente al gruppo Athesis, che nella nostra provincia possiede Bresciaoggi) sarà effettivo dal giorno 15 dicembre: quel giorno l’attuale direttore del giornale, Maurizio Cattaneo, lascerà infatti l’incarico assunto nel 2003 per accedere al prepensionamento previsto dal piano aziendale recentemente approvato; a Cattaneo subentrerà Massimo Mamoli (nella foto), che firmerà l’edizione de L’Arena del 16 dicembre.

Mamoli, veronese, 53 anni, ha iniziato la sua carriera con il Gazzettino e nei settimanali cattolici a Verona e poi a Roma, per poi passare al Giornale di Milano dove ha assunto il ruolo di vicecaposervizio alle Cronache. È stato chiamato come vicecaporedattore e poi caporedattore dal gruppo Rcs edizioni locali del Corriere per l’apertura del Corriere del Veneto a Padova e a Verona. Passato alla sede di via Solferino del Corriere della Sera alle Cronache italiane ha assunto poi l’incarico di vicedirettore delle testate del Nordest del gruppo: Corriere del Veneto, Corriere del Trentino, Corriere dell’Alto Adige e Corriere di Bologna.