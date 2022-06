Il Prefetto Maria Rosaria Laganà in visita alla Feralpi di Lonato

Lonato del Garda. L’impresa come valore per la comunità e per il territorio, le persone come motore del cambiamento e l’innovazione come energia per uno sviluppo sostenibile nel segno della transizione ecologica ed energetica. Questi alcuni dei temi portanti al centro della visita del Prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, che questo venerdì 10 giugno ha visitato lo stabilimento di Lonato del Garda dove ha sede il Gruppo Feralpi, in compagna del presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi e del sindaco di Lonato, Roberto Tardani. Ad accogliere gli ospiti il presidente del Gruppo Feralpi, Giuseppe Pasini, assieme alla famiglia Pasini.

La visita è stata un momento di conoscenza reciproca e di condivisione non solo del lungo percorso di crescita del Gruppo Feralpi, tra i principali produttori siderurgici europei nato e fortemente radicato nel Bresciano, ma soprattutto dei progetti che agiscono sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche attraverso gli investimenti mirati alla riduzione delle emissioni di CO2, alla decarbonizzazione e allo sviluppo delle energie rinnovabili. Particolarmente importante è stato il tema della centralità delle persone declinata nelle aree della sicurezza, della formazione e della crescita culturale in direzione della diversità e dell’inclusione.

“Dopo questa visita”, ha commentato Laganà, “posso dire di aver percepito una grande visione, che è tipicamente bresciana, ma anche un impegno imprenditoriale ben calato sul territorio. Conosciamo le criticità che ha la provincia di Brescia, ma è altrettanto importante far emergere realtà come Feralpi che si sono mosse con grande anticipo, e in modo spontaneo, sui temi di transizione energetica ed ecologica e nella riduzione degli impatti”.

“Ogni organizzazione economica è prima di tutto una organizzazione di persone“, ha voluto ribadire Pasini, “che opera nella comunità e nel territorio. Questo principio vale ancora di più per un’impresa manifatturiera. Ecco perché le relazioni trasparenti e collaborative con le istituzioni del territorio sono fondamentali”.

“Crescere e al tempo stesso alleggerire la propria impronta ambientale”, ha sottolineato Alghisi, “è la doppia grande sfida che Feralpi sta affrontando con responsabilità e lungimiranza sia a livello internazionale sia a livello provinciale”.

“Il legame tra Feralpi e il comune di Lonato del Garda”, ha ricordato Tardani, “è nato più di cinquant’anni fa, nel momento stesso in cui Feralpi è nata. Da allora non ha fatto che rafforzarsi non solo sotto il profilo economico. C’è anche una simbiosi “industriale” virtuosa grazie al teleriscaldamento che serve Lonato e che è alimentato proprio dal recupero di calore proveniente dall’acciaieria».