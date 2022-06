Delio Dalola confermato presidente Unionchimica Confapi

Roma. Il Consiglio nazionale di Unionchimica Confapi, che si è riunito questo martedì 7 giugno, ha confermato Delio Dalola presidente della categoria. Dalola, 73 anni, imprenditore bresciano, fa parte della giunta nazionale di Confapi ed è vicepresidente del Fasdapi, il Fondo di assistenza e solidarietà per dirigenti e quadri superiori della piccola e media industria.

Nella stessa riunione è stata anche eletta anche la nuova giunta di presidenza composta da Daniela Ramello (vicepresidente vicario), Massimo Rovera, Cristina Di Bari, Paolo Vismara, Clara Besson e Pietro Mazziotta.

“Tutto il nostro sistema produttivo e in particolare le nostre piccole e medie industrie private – ha dichiarato Dalola – stanno vivendo un momento difficile che, a causa della guerra, alle nostre porte sta vanificando gli sforzi fatti per uscire da questi ultimi due anni difficili. Ma dobbiamo restare uniti e compatti per cogliere le opportunità di innovazione e transizione e per vincere le tante sfide del futuro”.