Brescia, Gussalli Beretta: «Non consegnare l’automotive alla Cina

Brescia. E’ un appello all’Europa perchè non disperda i buoni risultati raccolti negli anni lungo la strada della riduzione delle emissioni di Co2, ma, anche senza che vengano applicate misure drastiche che rischierebbero di affossare un intero settore, quello delle automotive.

Lo ha lanciato Franco Gussalli beretta, presidente di Confindustria Brescia, alla vigilia del voto Ue sul “Fit for 55”, al voto questo martedì a Bruxelles.

Di cosa si tratta? Si tratta di un pacchetto di norme proposto dalla Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen e lanciata l’estate scorsa con l’obiettivo di aumentare le probabilità che il vecchio continente traguardi uno degli obiettivi più ambiziosi dal punto di vista ambientale: Bruxelles ha fissato il 2050 per raggiungere la neutralità carbonica. Per far sì che questo accada occorrono misure intermedie, che stando al dibattito tra forze politiche (anche in Italia) potrebbero avere un impatto notevole su vari tipi di industrie e sui consumatori finali. Moltissimi produttori hanno già in flotta auto elettriche, ma i passi verso l’elettrificazione dovranno essere ancora più marcati se il testo del Fit for 55% dovesse essere approvato.

Una strada, quella verso la sostenibilità appoggiata dagli industriali bresciani, che, tuttavia, preoccupa non poco il comparto automotive.

Gussalli Beretta si è fatto portavoce di queste preoccupazioni inviando una lettera ai parlamentari europei per invitarli ad «evitare un trauma difficilmente sanabile in futuro» e rallentare l’accelerazione verso la mobilità totalmente elettrica, attraverso un passaggio che preveda «la neutralità tecnologica, la via maestra per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dal Fit for 55, adottando un approccio aperto alle diverse soluzioni tecnologiche, specialmente quelle immediatamente disponibili come i biocarburanti ed utilizzando l’intero ciclo di vita delle emissioni come parametro di calcolo».

Nel Bresciano sono circa 170 le aziende di automotive, 18 mila i dipendenti per un fatturato aggregato di 6,5 miliardi di euro.

«La nostra realtà territoriale-scrive il numero uno degli industriali bresciani- esprime il primo cluster italiano per fornitura di prima serie; assicura buona parte della componentistica delle autovetture prodotte dai principali player nazionali ed europei, con una forte specializzazione nella componentistica destinata alle motorizzazioni endotermiche. Come associazione, sentiamo il senso di responsabilità di fronte a questo appuntamento istituzionale che impatta ineludibilmente sulla sopravvivenza di tantissime aziende e sul lavoro e occupazione di tante persone».

«Condividiamo la scelta strategica del Fit for 55- prosegue Gussalli Beretta- ritenendo che una simile sfida rappresenti un ulteriore stimolo per innalzare la competitività del mondo manifatturiero europeo e un dovere per un mondo più sostenibile».

Ma ciò che preoccupa gli industriali del settore sono le tempistiche previste dal “Fit for 55”: «Virare tutta la mobilità verso l’elettrico entro il 2035 pone un enorme problema energetico: dovremo aumentare la produzione italiana di energia elettrica che già oggi è prodotta con fonti rinnovabili – eolico, fotovoltaico, geotermico e idroelettrico – solo per il 36% e consegnare l’intera industria automobilistica europea nelle mani della Cina, dove questa tecnologia è indiscutibilmente più evoluta e sostenuta dalla disponibilità di materie prime ma Paese che ha manifestato ben poco interesse per l’ambiente».

Il presidente di Confindustria Brescia rimarca anche le difficoltà «di carattere energetico ed economico che impongono questa volta una scelta lungimirante», in riferimento al conflitto in corso tra Russia ed Ucraina.

«È una questione planetaria, dal momento che è sinceramente impensabile ipotizzare una totale rottamazione degli autoveicoli più datati che, invece, vedranno il loro riciclo in altre aree del mondo più povere, continuando a circolare ed impattare con le loro emissioni».