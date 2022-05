Calcinato, ricavi in crescita del 27% per Imbal Line

Calcinato. Imbal Line, azienda bresciana leader nella fornitura di materiali e macchinari per l’imballaggio e il confezionamento, ha chiuso il 2021 con ricavi in crescita +27% rispetto all’anno predente. Un risultato positivo, che accompagna la ricerca e le innovazioni sviluppate e presentate al mercato dall’azienda con sede a Calcinato.

Il bilancio 2021 conferma un notevole miglioramento della solidità dell’azienda con un incremento del patrimonio netto del 23% rispetto al 2020. Sotto il profilo della redditività il bilancio approvato nei giorni scorsi, riconsegna un’azienda in grado di creare un valore aggiunto importante, che sottolinea gli sforzi e gli investimenti in ricerca ed innovazione portati avanti nel corso dell’ultimo triennio. L’azienda ha migliorato il precedente bilancio, chiudendo con un utile in crescita del +10% rispetto al 2020. Da sottolineare anche l’analisi della liquidità, ovvero la capacità di un’azienda di generare flussi finanziari e monetari tali da mantenere un costante bilanciamento tra attivo e passivo a breve, ovvero l’attitudine a far fronte tempestivamente agli impegni verso i finanziatori. Imbal Line ha aumentato sensibilmente il proprio indice di liquidità, in virtù di un miglioramento complessivo nell’attivo a breve del 25%.

Gli amministratori di Imbal Line commentano così l’inizio del nuovo anno: “I primi mesi del 2022 stanno dando continuità all’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno precedente. Le prospettive per il futuro restano buone, seppur all’interno di un contesto macro-economico soggetto ad alta volatilità, in particolare per quanto riguarda tematiche legate a fattori di approvvigionamento delle materie prime. Gli investimenti in nuovi materiali e nuovi macchinari costruiti a marchio proprio, che affiancano la nostra normale attività di dealer ci permettono di costruire partnership importanti con i nostri fornitori, fattore chiave per poter garantire un servizio di qualità anche in un momento nel quale scarseggiano le materie prime sul mercato”.

Nel corso del 2021 Imbal Line ha proseguito il percorso di sviluppo, effettuando importanti investimenti verso la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica 4.0. Il 2021 ha visto la presentazione e il lancio di nuovi macchinari per l’imballaggio e il confezionamento prodotti a marchio proprio e lo sviluppo di prodotti sempre più eco-sostenibili e a basso impatto ambientale, che fanno seguito al brevetto del film estensibile IBIAM, un prodotto che permette non solo un risparmio di plastica calcolato di 2/3 in meno rispetto ad un film estensibile tradizionalmente in uso, ma che consente anche un abbattimento notevole dei costi del 30%.

In un periodo storico in cui ogni anno 100 milioni di tonnellate di plastica vengono disperse, Imbal Line ha deciso di investire e innovare nel rispetto dell’ambiente. Il film estensibile ecologico IBIAM, consente ai pallet imballati di essere più stabili grazie alla caratteristica di memoria del film, che garantisce maggiore resistenza e compattezza evitando rotture e/o cadute durante il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti. In un’ottica sempre più eco-friendly, l’azienda bresciana ha reso il suo film estensibile tecnologico IBIAM riciclabile al 100%. Una volta terminato il suo ciclo di lavoro il film potrà essere riciclato e riutilizzato completamente.