Rodengo, all’Accademia Symposium il terzo incontro di SetteOttavi

Rodengo Saiano. L’Accademia Symposium di Rodengo Saiano (Brescia)ha ospitato, nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio, la terza tappa di “SetteOttavi”, iniziativa promossa da Confindustria Brescia che prevede un ciclo di appuntamenti in cui gli imprenditori degli otto settori merceologici si incontrano con i colleghi, associati e non, delle sette zone in cui è suddivisa l’azione dell’associazione sul territorio bresciano.

In particolare, gli imprenditori del settore Agroalimentare-Caseario di Confindustria Brescia si sono confrontati nell’occasione con i colleghi delle zone Bassa Bresciana Occidentale, Iseo-Franciacorta e Vallecamonica.

Durante l’appuntamento, aperto dal Presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta, hanno portato le loro testimonianze: Daniela Grandi (Grandi Riso Spa), Presidente del Settore Agroalimentare-Caseario di Confindustria Brescia, Laura Facchetti (Avicola Alimentare Monteverde Srl) e Mauro Esposto (Goldenfood Srl), entrambi consiglieri del Settore Agroalimentare-Caseario di Confindustria Brescia, Andrea Astori (Luxor Spa), Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori con delega allo Sviluppo Associativo, e Luca Nobili, Direttore Generale Accademia Symposium. In chiusura l’intervento di Francesco Franceschetti, Vice Presidente di Confindustria Brescia con delega a Zone, Settori e Sviluppo Associativo.

La prossima tappa è in programma mercoledì 8 giugno alla Cascina San Giovanni di Raffa di Puegnago, dove gli imprenditori del Settore Meccanica della Zona Valsabbia-Lago di Garda saranno i protagonisti. Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sulla partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: setteottavi@confindustriabrescia.it.