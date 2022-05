Bonomi Group cresce e acquisisce quattro società

Gussago. Bonomi Group, società bresciana specializzata nella produzione di rubinetterie, valvole e raccorderie (la prima azienda del gruppo è stata la Rubinetterie Bresciane, fondata nel 1901) per applicazioni industriali e guidata dai fratelli Aldo (presidente e amministratore delegato) e Carlo Bonomi (vice presidente e amministratore delegato), comunica che sta completando l’acquisizione di Ghibson Italia s.r.l. di Zola Pedrosa (Bo), società specializzata nella produzione di valvole a farfalla e valvole di ritegno, per tutte le più diverse applicazioni industriali, di cui verrà acquisito l’85% e di Ghibson & Co. di Nova Milanese (Mi), che verrà acquisita al 100%, ed è una società che affianca e completa la gamma di Ghibson Italia con altri tipi di prodotti: valvole damper, a ghigliottina, a sfera, valvole personalizzate ed attuatori, tutti prodotti per diverse applicazioni industriali.

Al 100% verrà anche acquistata Penta s.r.l. di Mazzano (Bs), specializzata nella produzione di valvole a sfera a sedi metalliche per condizioni di esercizio critiche quali alte temperature (fino a +700°C), basse temperature (fino a -200°C), servizi abrasivi, servizi pericolosi ed ingegnerizzazioni per servizi specifici. Infine Bonomi Group sta acquisendo al 100% Avs Ab – Automatik Ventiler System – di Malmö, Svezia, azienda commerciale fornitrice di impianti industriali.

Il closing di queste operazioni è già stato in parte effettuato e sarà terminato entro la fine di luglio 2022.

“I nuovi e continui investimenti – informa una nota – permetteranno al Gruppo di ampliare la gamma di prodotti industriali, offrendo alla clientela una gamma ancor più completa ed incrementando la quota di mercato estero. Con queste acquisizioni contiamo di poter continuare a crescere per essere pronti ad affrontare nuove sfide in questo mondo sempre più globalizzato”.