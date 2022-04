Feralpi, quarta edizione di Sider+: prima lo studio e poi il lavoro

Lonato del Garda. Le leve al servizio della crescita partono dalla formazione delle persone e aprono nuove opportunità lavorative. In questo percorso si inserisce il progetto Sider+ del Gruppo Feralpi che giunge alla sua quarta edizione annuale dopo aver formato oltre 50 addetti alle aree produttive in ambito siderurgico.

Sider+ è una importante iniziativa aperta a candidati in possesso di un titolo di studio tecnico (diploma o qualifica professionale) e/o un’esperienza pregressa in ambito metalmeccanico cui Feralpi offrirà un’attività di formazione gratuita per una durata di 96 ore.

Una prima fase sarà focalizzata sulla tutela della salute delle persone e sarà caratterizzata da moduli tecnici, mentre le restanti ore tratteranno tematiche nel perimetro della sicurezza, delle soft skill e della digitalizzazione. Non ci sarà solo formazione teorica, ma anche attività di laboratorio. Infatti, il percorso didattico riserverà la possibilità di sostenere l’esame per l’ottenimento degli attestati per l’utilizzo dei carrelli elevatori e del carroponte. Valutazione quotidiana dei docenti, un assessment e un test finale identificheranno i candidati ai quali verrà proposto un contratto di assunzione nei siti produttivi di Lonato del Garda e Calvisano.

«Le imprese manifatturiere come quelle siderurgiche – commenta Antonio Cotelli, direttore delle risorse umane del Gruppo Feralpi – hanno un tasso di evoluzione tecnologica sempre più alto per rispondere ai nuovi standard richiesti dal mercato. Non è più sufficiente acquisire tecnologie, ma per alimentare la crescita è determinante disporre di competenze aggiornate a ogni livello. È quindi necessario mantenere alta l’attenzione su un ruolo cruciale per la nostra organizzazione come quello di operatore delle aree produttive. Per questo, come Feralpi offriamo un percorso di crescita professionale per apprendere le competenze di base fondamentali per operare nel nostro settore».



Per candidarsi è necessario avere grande motivazione, possedere un titolo di studio tecnico (diploma o qualifica professionale) e/o un’esperienza pregressa in ambito metalmeccanico. Per prenotare il colloquio è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale di Feralpi Siderurgica (030.9996251) o alla filiale MAW di Gavardo.