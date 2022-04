Imprese e comunicazione, un convegno di Confindustria Brescia

Brescia. Si terrà giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 15.00 al Teatro Grande di Brescia (corso Giuseppe Zanardelli 9/a) la XXI edizione di IMW – Information Makes Wonders, l’annuale convegno dedicato all’innovazione organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia, sospeso nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

Nell’edizione del 2022, verrà affrontato il tema della comunicazione declinata in un percorso, un viaggio in 4 tappe – “Fake News & Debunker delle notizie”, “Costruire la comunicazione (che ci piace)”, “Comunicazione e business”, “Haters? No, grazie!” –, che aiuterà a comprendere come si struttura una notizia e come sia possibile utilizzare la comunicazione per leggere il mondo in maniera più oggettiva, comunicando in modo costruttivo e positivo.

L’appuntamento – moderato dalla giornalista Mariangela Pira – prevede la partecipazione di numerosi ospiti, che approfondiranno la tematica della comunicazione sana e responsabile: Beppe Severgnini (giornalista ed editorialista Corriere della Sera), Carlo Mangini (Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano), Stefania Triva (Presidente Copan Group e Vice presidente Confindustria Brescia), David Puente (Fact-checker e vice direttore Open.online), Marco Cartasegna (Fondatore e CEO Torcha), Silvio Malvolti (Fondatore e Presidente Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo), Alessandro Tommasi (Fondatore e CEO di WILL), Veronica Civiero (Digital Marketing Expert, Meta, L’ORÉAL, P&G), Alessio Cremonese (CEO MVC Group), Fabio Santini (Executive Director Commercial Partner Microsoft Italia) e Anna Tripoli (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brescia).

“La pandemia ci ha dimostrato, una volta di più, quanto la comunicazione sia determinante nella nostra società – spiega Anna Tripoli, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia –; in particolare, è emerso in modo evidente come nella comunicazione via web e social soprattutto sia facile incorrere in fake news che, oltre a costituire una minaccia per la reputazione degli attori coinvolti, non favoriscono una sana informazione. Abbiamo quindi deciso di puntare su tale tematica, integrandola con quella dell’innovazione. Vogliamo declinare il nostro punto di vista non solo nella comunità, ma anche all’interno delle stesse aziende: per questo motivo abbiamo redatto un apposito manifesto intitolato #HaterFreeZone, che ispiri a buone pratiche in ambito comunicativo”.

