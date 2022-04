Il caseificio di Alfianello passa alla coop produttori di Torre Pallavicina

Alfianello. Sono nati entrambi negli anni Trenta del secolo scorso. Hanno condotto una lunga vita imprenditoriale nel settore lattiero caseario delle nostre zone. E nei giorni scorsi si sono uniti, divenendo un importante player nel comprensorio di produzione del Grana Padano. La Cooperativa produttori latte di Torre Pallavicina (Bergamo), guidata dal presidente Gianmaria Bettoni, ha formalizzato la scorsa settimana l’atto di acquisizione della quota di maggioranza del caseificio Bolide Eredi Bonetta di Alfianello. Un’operazione imprenditoriale di lungo respiro, che permette alla realtà cooperativa, che associa 21 aziende produttrici di latte di cui 19 bresciane, di arrivare quasi al raddoppio della sua capacità produttiva.

Unendo le forze, si raggiungerà infatti una potenzialità di oltre 110 mila forme di Grana Padano (lo scorso anno il caseificio Torre Pallavicina ne ha prodotte 60 mila). Nel 2021 il fatturato della cooperativa è stato di poco inferiore ai 40 milioni di euro, quello del caseificio Alfianello di 28 milioni, impiegando insieme una quarantina di addetti diretti più l’indotto, in crescita anche grazie all’ultima acquisizione. Lo sviluppo della realtà cooperativa di Torre Pallavicina è stato costante negli ultimi anni: dal 2015 a oggi la raccolta del latte è aumentata dell’ottanta per cento, arrivando a toccare i 600 mila quintali nel 2021 e con una previsione di 700 mila nel 2022, collettando tutto latte delle stalle associate. Fattori che hanno consentito da un lato la crescita dimensionale delle aziende dei soci e dall’altro rilevanti investimenti strutturali.

“Abbiamo disposto questo investimento per consolidare e stabilizzare la nostra realtà nell’ambito del comparto del Grana Padano, la dop che meglio valorizza il latte dei soci”, dichiara il presidente di Torre Pallavicina Gianmaria Bettoni, “dando anche un segnale di fiducia al mercato in un momento di grande turbolenza dal lato dei prezzi. La famiglia Bonetta possedeva un caseificio storico da tre generazioni nella Bassa bresciana, ci ha scelto per i nostri valori radicati nel territorio e per garantire la continuità dell’azienda. Un passo determinante per la nostra cooperativa, voluto da tutti i nostri soci, comprese le cooperative Latte Indenne di Brescia e Comune di Brescia, che hanno compreso l’importanza dell’operazione e supportato l’acquisizione”.