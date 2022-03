Acciaio inox: mercato in forte tensione esasperato dalla guerra in Ucraina

(red.) Il mercato dell’acciaio inossidabile sta attraversando una fase di forte tensione, esasperata dallo scoppio del conflitto in Ucraina. I prezzi da inizio anno hanno visto aumenti a doppia cifra sul mercato nazionale, in un corridoio rialzista via via sempre più verticale che si era aperto già a fine 2020. Il nichel, materia prima che concorre alla formazione della più parte del prezzo dell’inox, anche a causa della temporanea sospensione delle contrattazioni dopo gli straordinari picchi toccati due settimane fa, è ai massimi dagli ultimi 5 anni (circa 31mila dollari la tonnellata). E c’è incertezza sulle forniture di rottame inox dalla Russia, che nel 2021 ne ha esportato in Europa circa 135mila tonnellate (il 92% del totale del suo export di questa materia prima).

La fotografia della congiuntura dell’acciaio inossidabile è stata scattata durante il webinar di siderweb – La community dell’acciaio “Inox: le conseguenze del conflitto sul settore italiano”, che si è tenuto questa mattina.

PREVISIONI A BREVE E MEDIO TERMINE – L’inossidabile rischia di entrare in una fase di forte incertezza perché, da un lato, «più del 50% del mercato dell’inox è “price sensitive” ed esistono prodotti alternativi, sia nel segmento dell’inox (ferritici o acciaio a basso contenuto di cromo e manganese), sia al suo esterno, con plastiche o acciai al carbonio rivestiti» ha spiegato Markus Moll, Managing Director di SMR, società di analisi sul mercato globale dell’acciaio inox.

Dall’altro lato, se si osserva la situazione dal punto di vista geopolitico, ha continuato, «lo svantaggio di costo che già oggi hanno i produttori occidentali rispetto alla Cina e all’Indonesia si amplierà ulteriormente, e ciò porterà a una ripartenza dell’offshoring verso la Cina» in un momento in cui alcune produzioni stavano tornando nella regione europea, con un’«erosione del nostro mercato».

PREZZI E MATERIE PRIME – «Si segnalano situazioni esasperate di acquisti eccessivi, che stanno generando circostanze straordinarie, che di norma non possono essere mantenute a lungo. Mi aspetto correzioni dei prezzi anche temporanee, destinate ad alleggerire le tensioni sul mercato» ha detto Achille Fornasini, Partner & Chief Analyst di siderweb.

Il prezzo del rottame inox turco, ha illustrato, è salito del 51% nelle ultime due settimane (circa 650 dollari la tonnellata). Il nichel, dopo un’impennata del 127,2% nella seconda settimana di marzo, è sceso del 33,5%. «Nell’ultimo anno – ha spiegato Fornasini – le disponibilità delle riserve dell’LME sono diminuite del 70%, e questo senza tenere conto dell’effetto dell’invasione russa dell’Ucraina. La Russia è il terzo produttore mondiale di nickel, dopo Indonesia e Filippine, con circa 250mila tonnellate l’anno. La situazione è drammatica».

Rincari delle materie prime che si sono riflessi sui prodotti finiti, con lamiere e rotoli in AISI 304 e 316 cresciute di circa il 30% da inizio marzo; la lamiera a freddo AISI 430 ha visto una crescita del 10,2%.

PAROLA ALL’OPERATORE – «Nonostante le tensioni per la guerra in Ucraina, non ci è ancora giunta una sola richiesta di cancellazione di ordini futuri. E le consegne di marzo, con un mese di conflitto già alle spalle, non sono state scalfite». Lo ha detto Gianluca Roda, amministratore del gruppo Rodasteel, specializzato nella produzione di acciai automatici, legati e inossidabili.

La crescita dei prezzi dell’acciaio nasce dal consumo, che è notevolmente aumentato dopo la pandemia: «Prezzi – continua Roda – cresciuti ovviamente nell’ultimo mese anche per le sanzioni inflitte alla Russia, che non permettono allo stato russo di esportare nichel e rottame, oltre ovviamente ad altre materie prime. Di conseguenza, ci si aspetta che la conferma dei consumi non faccia abbassare i prezzi a breve termine».