Il ministro Giorgetti in Feralpi: “Energia e materie prime al centro dell’incontro”

(red.) Nel pomeriggio di venerdì il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha visitato lo stabilimento di Lonato del Garda dove ha sede in Gruppo Feralpi, tra i più importanti produttori siderurgici in Europa. Al centro dell’agenda i temi strategici per il comparto italiano dell’acciaio. Su tutti, energia e materie prime che, anche a seguito dei conflitti in Ucraina, hanno registrato rincari tali da incidere sull’attività produttiva.

«L’acciaio è un settore strategico per le filiere industriali. Il rapido innalzamento delle quotazioni dell’energia elettrica e delle materie prime – commenta Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi – sta mettendo a dura prova la continuità del business siderurgico. Dopo mesi di progressivi rincari, lo shock rialzista innescato dal conflitto bellico in Ucraina ha portato i prezzi ai record storici, superiori ai 600 euro Mwh e alla difficoltà di reperire rottami, ghisa, ferroleghe e non solo. L’attuale escalation dei listini porta anche Feralpi, così come tante imprese del settore, a sospendere o a valutare giorno per giorno se e quando produrre. Urgono interventi immediati. Per questo abbiamo apprezzato l’attenzione e la disponibilità del ministro Giorgetti».

«Entrare in contatto diretto con l’impresa – sottolinea il ministro Giancarlo Giorgetti – significa recepire in modo diretto le istanze di un settore, l’acciaio, che è in testa a molte catene del valore. La situazione attuale richiede interventi straordinari. Il Governo ha già avviato molte misure e altre ne arriveranno. Dobbiamo porci il tema della sovranità energetica nel contesto europeo, dove l’Italia deve giocare un ruolo da protagonista».

Il ministro ha raccolto le istanze di un’impresa che ha avviato da tempo un robusto piano industriale per mettere a terra una strategia capace di rafforzare il proprio posizionamento competitivo facendo leva sulla sostenibilità attraverso la decarbonizzazione, la circolarità e la digitalizzazione.