Piccoli ma essenziali: progettazione e funzionamento dei tergicristalli dei veicoli

(red.) Tutti i veicoli moderni sono dotati di tergicristalli, o “wipers”, che sono progettati e destinati a pulire il parabrezza del veicolo da ogni tipo di sporco, polvere o precipitazione. I tergicristalli aumentano significativamente la capacità del conducente di migliorare la visibilità senza dover lasciare il veicolo. I tergicristalli automobilistici sono ormai una parte assolutamente essenziale della costruzione del veicolo, e il loro malfunzionamento proibisce al proprietario di utilizzare il veicolo in qualsiasi modo.

Immagine di tergicristalli da pezzidiricambio24.it

Sistema tergicristallo

I tergicristalli di base, come descritto sopra, sono progettati per rimuovere lo sporco, la polvere e la pioggia eccessiva dalla superficie del parabrezza. Questo permette di aumentare notevolmente la visibilità della strada in qualsiasi momento del giorno o della notte, anche in condizioni di maltempo: pioggia battente, neve e altro. Per essere più efficace, è combinato con un lavavetri, che spruzza sulla superficie del vetro un liquido lavavetri specifico ad una pressione abbastanza alta. Questo pulisce il vetro dallo sporco e dagli insetti attaccati che non possono essere facilmente rimossi.

Dettagli costruttivi dei lavacristalli

Le caratteristiche costruttive dipendono dal tipo di dispositivo e dal tipo di montaggio. Il sistema tergicristallo standard è composto dai seguenti componenti

l’attuatore dell’armatura (trapezio);

autisti;

relè per controllare le modalità di funzionamento;

centralina elettronica (se installata);

Motore elettrico con riduttore;

supporti girevoli;

spazzole.

Come funziona l’unità

Nonostante la funzionalità piuttosto semplice e poco complicata del sistema di pulizia, è necessario capire come funzionano i tergicristalli. Ecco alcuni dettagli di base da conoscere:

Il relè elettromagnetico riceve un comando di controllo dal computer di bordo e imposta la modalità del tergicristallo. Il motore del tergicristallo è immediatamente alimentato dal sistema elettrico di bordo dell’auto. I bracci del tergicristallo e le spazzole del tergicristallo sono immediatamente azionati da un motore elettrico.

Quando cambiare i tergicristalli

Il modo più semplice per sapere quando è il momento di sostituire i tergicristalli è rendersi conto che non si vede nulla quando le spazzole sono in funzione. Ma è meglio evitare questo e adottare un approccio sistematico al problema: occuparsi della sostituzione in anticipo quando si verificano i primi segni di usura delle spazzole dei tergicristalli.

L’usura delle spazzole tergicristallo: quali sono i segni?

Strisce nel parabrezza

Rumore

Cigolio e cigolio

Gomma rimbalzante

Strofinamento

Come sostituire i tergicristalli

Le spazzole dei tergicristalli vengono montate e rimosse nello stesso modo – solo la procedura operativa è diversa. Ogni allegato ha i suoi dettagli: