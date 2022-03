Crisi del settore siderurgico bresciano, appello del Codacons

(red.) Anche il Codacons interviene sulla crisi delle acciaierie bresciane, derivante dall’aumento dei costi energetici e dal conflitto russo ucraino a seguito del quale si è verificato il progressivo ridursi degli approvvigionamenti di materie prime dai paesi dell’Est Europa.

Il rischio espresso dalle aziende bresciane, in termini di produzione, è quello di lavorare in perdita. Una situazione che coinvolge Alfa Acciai, che ha sospeso alcuni turni di lavoro, la Ferriera Valsabbia di Odolo, Asonext Steel spa di Ospitaletto e Asoforge di Castegnato che resteranno operativi solo il sabato e la domenica, quando l’energia ha un costo inferiore. Stop a singhiozzo anche alla produzione alle Acciaierie venete di Sarezzo, per la Iro di Odolo e per Ori Martin che ha già fatto ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti. Sospensione di 10 giorni all’attività della Fonderia di Torbole Casaglia.

Il Codacons si è quindi rivolto al Ministero dello Sviluppo Economico richiedendo uno specifico piano di emergenza che possa sostenere la produzione siderurgica bresciana e, in generale, nazionale.