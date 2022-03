Guerra in Ucraina, i primi stop all’industria bresciana

(red.) Il drammatico conflitto tra Russia e Ucraina sta producendo conseguenze pesanti sull’industria bresciana.

L’aumento esponenziale dei costi dell’energia e delle materie prime, unito al progressivo calo degli approvvigionamenti di materie prime e derivati sta mettendo in ginocchio il settore produttivo italiano e locale. Qualche giorno fa era stato lo stesso presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta a lanciare l’allarme sul rischio di uno stop pesantissimo (con conseguenti perdite di posti di lavoro) per il manifatturiero italiano e bresciano.

A rischio sono tutti i settori, come riferisce Il Giornale di Brescia: siderurgia, metallurgia, agricoltura e agroalimentare. Il conflitto in atto e le sanzioni imposte dall’Europa alla Russia comporteranno il mancato import di metalli e di derivati dalla dai paesi in guerra e così anche i mangimi zootecnici di cui sono grandi produttori i due paese dell’est.

E che la situazione sia concreta e tangibile lo dimostrano i primi fermi alle catene produttive alla Ori Martin, la cancellazione dei turni all’Alfa Acciai e alla Feralpi.

Analoga situazione, con chiusure programmate, alla fonderia di Torbole Casaglia, che fermerà gli impianti per 10 giorni. Una situazione che, a catena, si riverserà anche su altri impianti produttivi.

E ad aggravare un quadro già nefasto l’aumento alle stelle dei costi di rottame, ghisa, nichel, rame, stagno e zinco.

Ma, una guerra in corso significa anche la distruzione degli impianti e delle infrastrutture per ripristinare i quali ci vorrà molto tempo.

A spaventare è soprattutto il rischio dello stop ai rifornimenti di gas e luce dalla Russia e dai paesi limitrofi. Per questo, ora più che mai, le aziende fanno appello al ricorso alle energie rinnovabili, come già sottolineato, più volte, dalla stessa Confindustria Brescia.