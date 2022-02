Tra scuola e lavoro: Feralpi aderisce a Deploy your talent con Sodalitas

(red.) Informazione, cultura e competenze per orientare il futuro. Sono questi gli assi su cui è stato costruito il doppio appuntamento (in azienda e in classe) che Feralpi Group ha promosso con Canossa Campus nella settimana in corso e che si conclude oggi, venerdì 11 febbraio, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Destinatari? Le studentesse. Ma perché solo loro? Non ci sono esclusioni di sorta, tutt’altro. L’obiettivo della nona edizione del programma DEPLOY YOUR TALENTS, promossa da CSR Europe e sul territorio nazionale da Fondazione Sodalitas, è quella di favorire e sensibilizzare le giovani studentesse verso le materie tecnico-scientifiche. Secondo le ultime statistiche tratte dal Gender Gap Global Report, solo il 18% delle ragazze sceglie percorsi di studio in questo ambito e, se si guarda ai soli ruoli apicali in azienda (dirigente e quadro), solo 1 manager STEM su 5 è di genere femminile.

Sebbene tali ambiti presentino opportunità di carriera non solo meglio remunerate, ma anche con un maggior sviluppo di competenze sul lungo periodo, le donne faticano a prendere la strada STEM. Le motivazioni sono molteplici, ma da qui nasce l’esigenza di intervenire a valle: quando si può ancora scegliere cosa fare… da grandi.

Il ruolo di Feralpi. Feralpi Group ha coinvolto Canossa Campus in molteplici incontri, integrando il progetto all’interno della più ampia cornice “D&I” (Diversity & Inclusion), che si occupa di diffondere internamente all’interno dell’organizzazione una cultura aziendale e politiche inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, per valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.

All’incontro in stabilimento ha fatto seguito e poi la visita delle professioniste di Feralpi in classe ha permesso di presentare le opportunità tecnico-scientifiche che propone l’ambito siderurgico ma anche ascoltare le testimonianze di conciliazione fra vita personale e professionale.

«Che un’azienda siderurgica abbia ancora una prevalenza di personale di genere maschile, in particolare nelle aree operative, è innegabile – commenta Antonio Cotelli, Direttore HR di Feralpi Group. L’evoluzione dell’attività, con una crescente componente votata alla tecnologia, alla digitalizzazione e una sempre maggior propensione all’ambiente ha permesso di rendere anche il nostro settore maggiormente propositivo. Sono nate professioni che non esistevano. E ritengo che ne nasceranno saranno sempre di più. Così come le opportunità di carriera. Ecco perché il nostro compito nell’ambito di questo progetto è stato quello di presentare l’azienda per come è: un luogo dove tutti possono dare il proprio contributo. Le competenze non hanno genere».

«Io – afferma Laura Tolettini, Digital Integration Manager di Feralpi – ho avuto la possibilità di studiare, fare un master. Sono stata in Germania per un’esperienza pluriennale nella sede tedesca di Feralpi e poi sono tornata in Italia. Oggi mi occupo dell’integrazione digitale a livello di Gruppo, ma ho anche due bambini piccoli. Le difficoltà ci sono, ma non sono insuperabili. Le materie STEM offrono davvero grandi possibilità. È bene che le ragazze non si arrendano in partenza e che abbiano fiducia verso il futuro».