Iveco, bonus efficienza ai dipendenti di Brescia

(red.) I lavoratori degli stabilimenti Iveco Group di Brescia Commercial Vehicles, Suzzara (Mantova) e Foggia, che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di recupero dell’efficienza, riceveranno un bonus medio per il 2021 tra 938 e 1.235 euro lordi.

Riceveranno un premio anche i lavoratori di Brescia Mezzi Speciali, Bolzano e Piacenza. Niente bonus invece ai lavoratori di Torino Motori e Torino Driveline, che sono in tutto circa 2.200. Lo ha comunicato l’azienda ai sindacati.

Il bonus sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti del gruppo, in Italia, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva raggiunti. Come previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro questi valori sono commisurati alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva, misurate secondo il sistema Wcm (World Class Manufacturing).

Nell’insieme, per il 2021 si registra un sostanziale e generale miglioramento rispetto al 2020, anno impattato in modo significativo dall’emergenza sanitaria. Infatti, sei stabilimenti di Iveco Group in Italia su otto hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza produttiva che dà diritto all’erogazione del bonus e anche il personale non appartenente ai siti produttivi riceverà un premio.

“Purtroppo Torino Motori e Torino Driveline non hanno raggiunto la percentuale minima per conseguire il premio, ma come sindacato abbiamo chiesto l’erogazione di una cifra una tantum a compensazione di un anno di grandi trasformazioni e di grande impegno per i lavoratori”. Così in una nota congiunta i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, aggiungendo che “benché migliore dell’anno scorso, anche quest’anno il premio ha portato risultati al di sotto del budget e quindi si rafforza la nostra rivendicazione di pattuire un nuovo meccanismo premiale”.

I sindacati continuano dicendo che “la direzione aziendale ci ha espresso la disponibilità a svolgere un incontro mercoledì prossimo per valutare la nostra richiesta di riconoscere un’erogazione una tantum per Motori e Driveline, facendoci intravedere un’apertura di principio. Inoltre è stata illustrata una ipotesi di premio che tiene conto dei rilievi avanzati dal sindacato in questi mesi”.