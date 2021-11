Acciaio: trafilerie, nel 2020 fatturato e utile in calo. Ma il recupero è deciso

«Il nostro settore si trova nell’epicentro di un terremoto di fortissima magnitudo che sta stravolgendo ogni nostra previsione. Abbiamo bisogno di confrontarci e di elaborare un pensiero lungo, che ci guidi nel cambio di passo e di paradigma che stiamo vivendo. Uno strumento ormai indispensabile è certamente “Bilanci d’Acciaio”: numeri e dati che, se interpretati correttamente, ci permettono di analizzare e capire le interazioni all’interno di una filiera complessa e strategica per il tessuto industriale del nostro Paese» ha detto Emanuele Morandi, presidente di siderweb.

«Questo incontro è un’occasione preziosa per confrontarci sulle sfide che un comparto importante come quello delle trafilerie sta affrontando, nella logica delle prospettive future, durante la nuova fase di spinta complessiva delle attività, alla quale si accompagnano non pochi punti critici di contesto. I più recenti dati dell’Ufficio Studi camerale ci confermano la buona salute delle imprese del territorio: nel primo semestre 2021 la produzione industriale del settore meccanico lecchese ha registrato un +17,7% rispetto al primo semestre 2020, quella artigiana un +17,8%. Tuttavia, oggi siamo condizionati dalla crescita esponenziale dei costi di energia elettrica, gas e delle materie prime, che sono anche più faticosamente reperibili nelle quantità e nei tempi che servono per i nostri ritmi di produzione. Guardando invece alla prospettiva futura, due sono le maggiori sfide per il sistema produttivo, anche lariano: la transizione digitale e quella ecologica» ha dichiarato Lorenzo Riva, vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

LA FILIERA DELLA TRAFILATURA – «Sono stati presi in considerazione per l’analisi i bilanci di 73 trafilerie (di cui 25 specializzate in acciai comuni, 24 in acciai speciali, 9 in acciai inox e 9 multiprodotto) – ha spiegato Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi siderweb -, che nel 2020 hanno generato un fatturato di 1,544 miliardi di euro, con un calo del 16,2% rispetto all’anno precedente».

A fronte di questa contrazione, il valore aggiunto si è ridotto del 14,3%, l’Ebitda del 22,8% e l’utile netto del 39,5%. «L’incidenza del valore aggiunto sul fatturato – ha proseguito Ferrari – è cresciuta, il che rappresenta sicuramente un aspetto positivo. Così come è positivo il fatto che il comparto è riuscito a chiudere in utile, seppur con i valori più bassi dell’ultimo triennio».

Sul versante della solidità, «si rileva una riduzione dell’indebitamento complessivo del settore – ha continuato Ferrari -, con una riduzione del 15% rispetto al 2019. In particolare, il segmento delle trafilerie specializzate in acciai speciali fa registrare i valori più bassi del comparto». Inoltre, per quanto riguarda la patrimonializzazione delle imprese, nel 2020 si è registrato un incremento del 14,9% del patrimonio netto rispetto al 2019, che è salito a quota 978 milioni di euro.