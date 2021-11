Antares Vision: ricavi per 43,9 milioni nel terzo trimestre

(red.) Nel terzo trimestre dell’anno 2021 i ricavi di Antares Vision – la società di Travagliato leader nelle soluzioni di tracciatura hardware e software (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale) – sono stati pari a 43,9 milioni, in crescita del +76,7% su base tendenziale e del +24,4% se si considera il medesimo perimetro di consolidamento. Guardando ai primi nove mesi 2021 il gruppo ha realizzato ricavi netti consolidati pari a 119,4 milioni, in aumento del 43,6% rispetto ai i primi nove mesi 2020 e del 10,4% (ovvero dell’11,8% a tassi di cambio costanti) se si considera lo stesso perimetro di consolidamento del 2020. Questi i dati fondamentali del bilancio approvato venerdì dal consiglio di amministrazione della società.

Nei primi nove mesi dell’anno l’evoluzione dei ricavi su base geografica ha fatto registrare in tutte le aree una significativa crescita, unica in controtendenza è l’Europa orientale, mentre il resto d’Europa e l’Italia sono in aumento.

A livello di prodotto, invece, nel periodo concluso a settembre il business ricorrente (Service, Smart Data/SaaS) ha toccato il 30% del totale delle vendite (il 17% del quale attribuibile al Service e il 13% a Smart Data/SaaS), in crescita rispetto al 25% registrato lo stesso periodo dello scorso anno e a parità di perimetro. La parte Ispezione pesa per il 44% dei ricavi; ed infine T&T prima installazione per il 26%.

Complessivamente, nei primi nove mesi del 2021, la considerevole crescita dei Servizi (+27% yoy), Smart Data/SaaS (+37% yoy) e Ispezione (+32% yoy) più che compensa il calo registrato nelle soluzioni di tracciatura di prima installazione (-24% yoy), rispetto ai ricavi registrati a parità di perimetro nello stesso periodo del 2020, generando, appunto, una crescita complessiva del 10,4%.

Antares Vision ha registrato un incremento degli ordini del 19% (a parità di perimetro di consolidamento, rispetto all’incremento del 18% nel primo semestre dell’anno).

Visti i risultati ottenuti nei primi nove mesi 2021 e la crescita degli ordini registrata nel medesimo periodo, il management conferma per la fine dell’anno un aumento del fatturato nella parte bassa del range tra il +14 e il +19%.