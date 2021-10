Technical Graduate Program: Feralpi punta su giovani, formazione e crescita lavorativa

(red.) Giovani, formazione e sviluppo professionale. Questi i tre driver che caratterizzano la nuova iniziativa del Gruppo Feralpi, denominata Technical Graduate Program, che si rivolge a ingegneri neolaureati o con breve esperienza professionale, motivati alla carriera in ambito tecnologico. Il progetto, che ha l’obiettivo di individuare giovani tecnici, prevede un articolato processo di selezione composto da colloqui con HR, incontri con leader tecnici, prove individuali e dinamiche di gruppo.

I candidati prescelti saranno inseriti in uno stimolante percorso di 20 mesi finalizzato al trasferimento delle competenze specialistiche inerenti i processi tecnologici di Feralpi: 6 mesi di approfondita formazione trasversale sui processi aziendali e successivi 14 mesi di diretto coinvolgimento nei nuovi progetti di sviluppo tecnico-tecnologico, il tutto nell’ambito della Direzione Tecnica di Gruppo. Al termine del programma vi sarà l’assegnazione all’ente di destinazione, a livello di Corporate o nelle Operation.

Il Technical Graduate Program, che si colloca all’interno della più ampia strategia di accrescimento delle competenze tecniche di Feralpi, affianca ad uno strutturato programma di sviluppo professionale un contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato e una retribuzione ai massimi livelli di mercato.

Il progetto coniuga la tradizionale attenzione di Feralpi allo sviluppo delle nuove generazioni con il significativo piano di investimenti, di oltre 300 milioni di euro nel quinquennio 2021-2026, finalizzato al consolidamento dell’eccellenza tecnologica.

Giovani e Investimenti, uno straordinario binomio che costituirà fin dall’inizio una splendida occasione di confronto e crescita per i giovani tecnici coinvolti.

«Il Graduate Program – commenta Antonio Cotelli, Direttore Risorse Umane del Gruppo Feralpi – rappresenta un’eccezionale opportunità, per il ristretto numero di giovani ingegneri che saprà conquistarsi un posto all’interno del nostro Team, di gettare solide basi tecniche per la propria carriera nel mondo dell’acciaio, maturando esperienza sia in aula sia sul campo».

Crescere e innovare, due verbi che coniugano la volontà da parte del Gruppo di guardare al futuro, scommettendo sulle competenze e sui giovani.