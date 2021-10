Euro Cosmetic, cambiano il consiglio e il collegio sindacale

(red.) L’assemblea dei soci di Euro Cosmetic – la società di Trenzano da poco acquisita dalla bergamasca Fine Foods – ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione (resterà in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023) che ha scelto l’amministratore delegato conferendo al presidente alcune deleghe operative. Ne fanno parte Marco Francesco Eigenmann presidente, Giorgio Ferraris consigliere, Giovanni Eigenmann amministratore delegato, Emanuela Ciaffi consigliere indipendente, Massimo Pretelli consigliere indipendente, Adriano Pala Ciurlo consigliere. L’assemblea ha anche determinato in complessivi 200.000 euro il compenso annuo lordo da suddividere tra tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

I soci hanno inoltre deliberato la nomina del nuovo collegio sindacale, che resterà in carica sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2023, così composto: Laura Soifer presidente, Mario Tagliaferri sindaco effettivo, Luca Manzoni sindaco effettivo, Matteo Zucca sindaco supplente, Marco Valsecchi sindaco supplente. Il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale sarà pari a 15.000 euro e il compenso annuo lordo spettante agli altri sindaci effettivi sarà pari a 10.000 euro ciascuno. Come società di revisione è stata incaricata la E.Y. spa per una durata di tre esercizi e con un compenso pari a 20.000 euro per ciascun esercizio.